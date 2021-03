Le coronavirus s’invite à l’Euro en salle : Eline Berings et le 4x400m polonais déclarent forfait ! Athlétisme Laurent Monbaillu Mauvaise nouvelle pour notre compatriote, qui doit renoncer aux demi-finales du 60m haies © AFP

Les tests effectués quotidiennement aux championnats d’Europe en salle ont permis de déceler des cas positifs. Eline Berings a ainsi révélé ce matin avoir été testée positive au Covid-19 ce samedi, en marge de sa participation aux séries du 60m haies. Et si elle a passé un test rapide... négatif ce dimanche matin, un nouveau test PCR est nécessaire aux yeux de l'organisation. Les délais étant trop courts pour en obtenir le résultat (elle devait s'élancer à 13h46 ce dimanche), la Gantoise doit malheureusement déclarer forfait pour les demi-finales de l'épreuve. "Nul besoin d'expliquer à quel point je suis dévastée", a-t-elle écrit sur Twitter. Conséquence pour Noor Vidts, notre médaillée d'argent qui partageait la chambre avec Berings : elle est en quarantaine...

Autre nouvelle d’importance pour les Belgian Tornados : le relais 4x400m polonais a également déclaré forfait avec plusieurs cas positifs dans l’équipe ! La Belgique partira à présent du couloir 2 dans cette course à cinq équipes désormais. Le protocole invitait pourtant tous les athlètes à n’entretenir aucun contact avec des personnes extérieures à l’hôtel où ils logent et à ne se rendre qu'à la salle où se déroulent les compétitions. Voilà qui pose pas mal de questions...