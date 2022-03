Les championnats d’Europe de Göteborg, en 2006, furent inoubliables pour l’athlétisme belge avec les titres individuels de Kim Gevaert (100 m et 200 m) et de Tia Hellebaut (hauteur). Ces coups d’éclat ont, en grande partie, masqué les rendez-vous... manqués de nos deux collectifs de 4x100 m. Les hommes n’avaient pas atteint la ligne d’arrivée en séries, après une mauvaise transmission entre Anthony Ferro et Kristof Beyens, alors que les femmes avaient connu une mésaventure similaire avec Frauke Penen et Olivia Borlée lors de la finale. Pour nos relayeuses, qui allaient devenir médaillées de bronze mondiales un an plus tard et surtout championnes olympiques en 2008, il ne s’agissait que d’une péripétie dans un brillant parcours s’étalant sur douze années, jusqu’en 2012, et marqué par deux participations aux JO, cinq autres aux championnats du monde et quatre, enfin, aux championnats d’Europe. En revanche, pour nos relayeurs masculins, ce rendez-vous constitua le dernier... jusqu’à ce jour.



(...)