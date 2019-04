Dylan Borlée a pris la 2e place du 400m à Irvine aux Etats-Unis au Steve Scott Invitational dans un chrono de 46.49, son meilleur temps de la saison, à 6/100e de celui de Jonathan Sacoor (46.43) réussi quelques heures plus tôt à Gainesville.

Camille Laus a elle réussi le meilleur 200m de sa carrière en 23.79.

La victoire sur 400m est revenue samedi au Brésilien Lucas Carvalho en 46.41. Dylan Borlée et Jonathan Sacoor sont pour l'heure les deux plus rapides des Belgian Tornados cette saison qui s'envoleront la semaine prochaine pour Yokohama où se déroulent les World Relays les 11 et 12 mai.

Camille Laus de son côté a terminé 5e de son 200m abaissant son record personnel de 23.97 à 23.78. Dans la même course, Hanne Claes a pris la 6e place en 24.00.