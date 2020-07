Le vendredi 4 septembre prochain, il y aura bien un Mémorial Van Damme à Bruxelles (même si aujourd’hui, on n’ose plus jurer de rien…). Mais cette 44e édition du meeting se déroulera finalement à huis clos, comme l’a communiqué la société organisatrice Golazo ce mardi, alors que la présence de milliers de spectateurs disséminés dans le stade avait été envisagée lors de la conférence de presse du 23 juin. Mais en un mois, bien des choses ont changé et la recrudescence des cas de coronavirus en Belgique incite tout le monde à redoubler de vigilance.