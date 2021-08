Un mois après les Jeux de Tokyo, les stars de l’athlétisme seront présents le 3 septembre, au Mémorial Van Damme. Au total, quelque 130 athlètes, dont 17 Belges, fouleront la piste du stade Roi Baudouin.

"Une année olympique est toujours une année particulière pour le Mémorial Van Damme…" confie Cédric Van Branteghem, le directeur du meeting bruxellois. "Nous pourrons compter sur la présence de 35 médaillés olympiques, dont 17 en or, alors que les sportifs belges qui se sont illustrés à Tokyo seront mis à l'honneur."

Pour son 45e anniversaire, le Mémorial Van Damme proposera encore un programme alléchant qui débutera par le 400 m masculin avec les Tornados Kevin Borlée, Jonathan Sacoor et Alexandre Doom, mais aussi le Grenadien Kirani James, médaillé de bronze à Tokyo, l’Américain Michael Cherry et le Jamaïcain Christopher Taylor. Côté féminin, le tour de piste prendra la forme d’un duel entre la Belgique et les Pays-Bas avec les Cheetahs Camille Laus, Paulien Couckuyt et Naomi Van Den Broeck qui ont confirmé leur présence.

Sur le plan international, le 100 m masculin verra l’Américain Trayvon Bromell, l’homme le plus rapide de l'année en 9.77, opposé à son compatriote Fred Kerley, médaillé d’argent à Tokyo. Mais la course la plus attendue sera sans conteste le 200 m féminin avec la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique, la Namibienne Christine Mboma, médaillée d’argent et la Britannique Dina Asher-Smith, championne du monde 2019, mais forfait à Tokyo. Côté belge, Rani Rosius et Imke Vervaet.

Le détenteur du record du monde du 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm, sera également présent à Bruxelles. Les organisateurs comptent sur le champion olympique pour améliorer le record du meeting, détenu depuis 1986 par l’Américain Andre Philips en 47.15. À noter encore la participation d’une autre star norvégienne, Jakob Ingebritsen, avec Ismael Debjani sur 1.500 m.

Le concours de la perche masculine devrait également attirer tous les regards du public bruxellois avec la présence du Suédois Armand Duplantis, champion olympique et recordman du monde.

"Il nous a promis un nouveau record ! Espérons que les conditions soient bonnes et qu’il soit en forme…" précise Cédric Van Branteghem, tout heureux d’accueillir l’Américain Sam Kendricks, absent à Tokyo après avoir été testé positif au Covid-19, et le détenteur du record de Belgique Ben Broeders.

Enfin, à la hauteur féminine, on retrouvera le gratin mondial avec le Top 6 des Jeux de Tokyo, auquel se joindra normalement Nafi Thiam, qui se remet de ses douleurs à la nuque.

"Nous attendons la confirmation, mais les premiers signaux sont positifs."

Tout bon pour le spectacle !