Le 44e Mémorial Van Damme, rendez-vous de la Ligue de Diamant d'athlétisme, se tiendra à huis clos le 4 septembre au stade Roi Baudouin.

La décision de laisser l'AG Mémorial AG Van Damme se dérouler sans public cette année a été prise en consultation avec le title-partner AG, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, et son échevin des Sports Benoit Hellings, indique la société organisatrice, Golazo.

"La ville soutient la sage décision de l'AG Mémorial Van Damme", déclare Benoit Hellings, échevin des Sports de la ville. "La Ville de Bruxelles salue cette décision sage de l'AG Mémorial Van Damme. C'est important pour Bruxelles que cette compétition internationale d'athlétisme reconnue mondialement puisse quand même avoir lieu, même si les Belges et les Bruxellois ne pourront voir leurs sportifs préférés que via un écran, cette fois-ci. La Ville de Bruxelles a bien l'intention de redoubler d'efforts pour aider à l'organisation de ce Mémorial très spécial."

Le ministre bruxellois Sven Gatz soutient également cette décision difficile : "En ces temps incertains, c'est faire preuve du sens des responsabilités que de décider à temps de laisser le meeting d'athlétisme se dérouler sans spectateurs. La diffusion télévisée ne manquera pas de susciter l'intérêt massif des téléspectateurs, grâce au programme de la compétition et à la coopération des meilleurs athlètes du monde. Je serai là moi aussi, dans le confort de mon canapé !"

Soirée d’athlétisme spectaculaire

Pour le meeting, rien ne change dans le déroulement. Le programme exclusif programmé le mois dernier devrait garantir une soirée d'athlétisme aussi spéciale que spectaculaire, à suivre en télévision. L'accent sera mis sur la double attaque sur le record de l'heure. Chez les hommes, Mo Farah et Bashir Abdi s'attaqueront au chrono de Haile Gebreselassie (21km285m, couru en 2007). Côté féminin, le record (du monde) à battre est pour l'heure détenu par l'Ethiopienne Dire Tune est attaqué (18km517m).

La soirée sera également rehaussée par un triathlon unique (100m haies, lancer du poids et saut en hauteur) entre la championne olympique d'heptathlon Nafi Thiam et la championne du monde en titre Katarina Johnson-Thompson.

Sans oublier le saut à la perche, avec le détenteur du record du monde Mondo Duplantis et entre autres le détenteur du record de Belgique Ben Broeders. Kevin, Jonathan et Dylan Borlée s'affronteront en compagnie des meilleurs athlètes européens sur 200 mètres. Avant que 'Cheetahs' et 'Tornados' ne se mélangent dans un relais 400m mixte lors de la dernière épreuve de la soirée.

Les tickets pour l’édition 2020 restent valables pour l’édition 2021, programmée le vendredi 3 septembre. L’AG Mémorial Van Damme sera diffusé intégralement en direct sur la RTBF et VRT/Sporza