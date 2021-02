Un seul athlète masculin au départ du 800 m et du 60 m haies, un seul participant au concours du saut en hauteur, un perchiste esseulé pour disputer son concours, une seule concurrente au lancer du poids, à peine deux athlètes féminines (de niveau inégal) au départ du 60 m et un nombre identique de participantes à la hauteur et à la perche : l’édition 2021 des championnats de Belgique en salle toutes catégories, la première organisée (à huis clos) à Louvain-la-Neuve, promet quelques images étonnantes ce samedi.