Kevin Borlée, souffrant des ischios, s’est abstenu à Torrance.

L’Américain Michael Norman, 21 ans, a écrit l’histoire du 400m, ce samedi 20 avril, à Torrance (Californie), lors des Mt. Sac Relays, en réussissant la course de rentrée la plus rapide de l’histoire. Son chrono : 43.45 ! Soit une amélioration de 16 centièmes de son record personnel qui le hisse au 4e rang des meilleurs quarter-milers de tous les temps à égalité avec Jeremy Wariner, derrière Wayde van Niekerk (43.03) et les Américains Michael Johnson (43.18) et Harry Butch Reynolds (43.29).

Norman a devancé Rai Benjamin (44.31) et Michael Cherry (45.36) dans une course dont Kevin Borlée et Dylan Borlée n’ont finalement pas pris le départ. Le premier souffle un peu des ischios et n’a pas voulu prendre de risque, le second s’est aligné dans une autre série qu’il a bouclée en 46.45.

"Norman battra le record du monde et sera le premier homme sous les 43 secondes", a prédit Jacques Borlée, qui a vu son filsJonathan terminer son 200 m en 21.07 (+ 1,2), avant de disputer comme Dylan un 4 x 400 m avec deux universitaires américains, puis Camille Laus signer un chrono de 52.95 sur 400 m et Hanne Claes se contenter d’un chrono de rentrée de 58.31 sur 400 m haies.