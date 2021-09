Le 30 août 1991, Mike Powell réalisait le double exploit de battre Carl Lewis dans un concours à la longueur, ce qui n’était plus arrivé depuis dix ans, et, surtout, il s’emparait du record du monde le plus mythique d’entre tous, améliorant de 5 cm l’ancienne marque de Bob Beamon établie à Mexico en 1968. C’était il y a trente ans.

Depuis, plus personne n’a réédité un tel exploit. Beaucoup de spécialistes considèrent même le cinquième bond de Mike Powell aux championnats du monde d’athlétisme de Tokyo comme "le saut parfait" ou "le saut ultime" qui pourrait n’être plus jamais dépassé.

Or il se trouve que Mike Powell est justement à Bruxelles ce jeudi pour un événement à la fois sportif et artistique : l’inauguration d’une sculpture en son honneur à quelques encablures du stade Roi Baudoin où aura lieu en cette fin de semaine le Mémorial Van Damme.

Un saut devenu sculpture

Comme pour des millions d’amateurs de sport dans le monde, ce bond prodigieux a marqué l’esprit de l’artiste français Pierre Larauza, qui se définit comme "sculpteur/do cumentariste". Par son art, il cherche à représenter le plus précisément possible une posture ou un mouvement et n’hésite pas pour cela à puiser son inspiration dans le sport.

Il y a quelques années, il avait réalisé une œuvre qui évoquait le saut fantastique de la patineuse française Surya Bonaly aux Jeux olympiques d’hiver de Nagano en 1998. À l’époque, la championne française était la seule au monde à réaliser un salto arrière sur la glace en se recevant sur un seul pied. Un mouvement qui porte d’ailleurs son nom : le Bonaly. Pierre Larauza en a fait une sculpture grandeur nature qui montre le trajet des patins de la jeune femme dans les airs. Le mouvement est symbolisé par des lames de métal courbées qui servent à la fois de support aux patins et dessinent comme une arabesque dans les airs. C’est joli et remarquablement précis. Il faut dire que Pierre Larauza a travaillé en collaboration étroite avec Surya Bonaly pour que cette sculpture soit la plus fidèle possible au mouvement original.

Bienvenue, professeur Powell

Pour représenter le saut de Mike Powell, l’artiste a procédé d’une manière assez similaire. Il a choisi de prendre des fragments du saut mythique pour sa sculpture qui fait 8,95 m de long. Cette fois, les pieds aux différentes phases de son saut sont maintenus dans les airs par des colonnes.

Cette sculpture restera de façon permanente à la sortie de la station de métro Houba-Brugmann, à un jet de pierre du stade Roi Baudouin. L’inauguration est prévue ce jeudi 2 septembre à 17 h en présence de l’artiste, d’élus communaux et de Mike Powell en personne, puisque, comme Surya Bonaly, il a participé activement à l’élaboration de l’œuvre.

L’Américain est aujourd’hui âgé de 57 ans et a fait le déplacement depuis son domicile de Los Angeles. Il donnera ensuite un clinic à des jeunes issus des clubs bruxellois. Les sauteurs en herbe pourront ainsi se comparer à la légende puisque, à côté de la statue, un véritable sautoir a été placé. Chacun pourra ainsi s’essayer et constater alors l’incroyable distance atteinte par Mike Powell le jour de son record. Presque 9 m ! Avec un des pieds montant à 1,90 m !

À la télévision, cela peut paraître simple, mais sur le terrain cette distance apparaît complètement surréaliste.