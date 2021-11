Puisque tout semble sourire à Bashir Abdi, le Gantois est bien décidé à en profiter.

Entre de multiples plateaux de télévision, une réception au Palais royal et des apparitions au Gala du Flandrien puis aux Six Jours de Gand, les vacances de Bashir Abdi auront été très relatives. "Mais tout ce que je voulais, c’était rester en Belgique pour profiter de ma famille", dit le médaillé de bronze de Tokyo, qui a confié ses intérêts à l’agence We Are Many, laquelle s’occupe déjà de la carrière de Nafi Thiam.

Bashir Abdi, tout frais recordman d’Europe du marathon (2h03:36), a repris un entraînement léger depuis quelques jours. Et ce lundi, il a réuni les médias pour évoquer son: le semi-marathon de Gand qu’il organisera, via l’ASBL Sportaround, le 13 mars prochain.