Le stadium Jean-Pellez situé à Aubière, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, s’est offert un joli coup de projecteur, samedi dernier, grâce au Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui y a établi le record du monde en salle du triple saut (18,07 m). Une semaine après cet exploit, l’enceinte française s’apprête à recevoir les spécialistes des épreuves combinées dans le cadre du meeting X-Athletics. Pendant deux jours, les hommes s’affronteront au cours de l’heptathlon tandis que les femmes en découdront lors de la journée de dimanche au pentathlon.

Plusieurs Belges prendront part à ce rendez-vous. Résident de Montpellier, le Namurois Benjamin Hougardy, qui a signé un total de 7 761 points à la Réunion le mois dernier, s’attaque à son record de 5 523 points (février 2019) à l’heptathlon. Il y sera acccompagné de Niels Pittomvils et de Jean-Baptiste Nutte, qui pointent respectivement à 5 966 points (février 2017) et à 5 555 points (février 2019).

"On aime toujours avoir des compétitions de réglage avant le premier hepta mais, avec les restrictions, cela n’a pas été possible cette fois", indique Joffrey Baune, l’entraîneur des deux hommes qui ont "soif de compétition" et veulent "se faire plaisir". "Avec Niels, on a clairement joué la carte de l’indoor dans l’optique des championnats d’Europe. Beaucoup dépendra de sa capacité à faire un bon concours de perche où il a longtemps eu certaines réticences après son accident de Götzis en 2017. Quant à JB, qui n’a pas fait de décathlon l’année passée, l’hiver lui servira surtout à faire quelques petits tests en vue de l’été où on espère qu’il pourra faire monter son capital de points en direction des 8 000."

Côté féminin, Noor Vidts, qui possède un record à 4 446 points, sera notre seule représentante.