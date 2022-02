Quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux étaient présents ce dimanche à Staten Island (New York), pour le meeting New Balance Indoor, troisième des sept rendez-vous composant le World Athletics Indoor Tour. À domicile, les sprinters américains n’ont pas tremblé. Sur 60 m, Noah Lyles a laissé une belle impression, s’imposant grâce à un nouveau record personnel (6.56) alors que Trayvon Bromell a délaissé la plus courte distance pour faire un détour par le 200 m où il a signé un chrono de 20.64. Victoire aussi sur 60 m haies pour Grant Holloway (7.37, meilleure performance mondiale de l’année), invaincu depuis... 2014 sur la distance et qui n’a pas manqué de rappeler combien la saison 2022 était importante "avec deux championnats du monde".

Côté féminin, Mikiah Brisco a porté la MPM 2022 à 7.07 sur 60 m, Gabby Thomas a décroché la victoire sur 300 m (36.21) et le 400 m féminin a vu Jessica Beard s’imposer (52.88). Seuls le 400 m hommes, remporté par le Trinitéen Jereem Richards (45.83), et le 60 m haies femmes, enlevé par le Jamaïcaine Danielle Williams (7.83), ont échappé à la domination américaine en sprint.

L’exploit du jour a néanmoins été signé par un Européen, l’Espagnol Adel Mechaal qui, sur 3 000 m, a pulvérisé le record continental de son compatriote Sergio Sanchez (7.32.41, en 2010, à Valence) pour le porter à 7.30.82 ! Les athlètes ibériques étaient, du reste, très inspirés ce dimanche à New York. Sur 800 m, Mariano Garcia a ainsi surpris Bryce Hoppel pour filer vers la victoire et la meilleure performance de l’année (1.45.12, record d’Espagne) tandis que sur 1 500m, Esther Guerrero a dominé la concurrence, s’imposant en 4.11.87.