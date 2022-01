Originaire de Trinité et Tobago, il avait remporté plusieurs médailles internationales.

C’est l'ancien Olympien Ato Boldon, son compatriote, qui en a fait l’annonce : Deon Lendore (29 ans) est malheureusement décédé, ce lundi, dans un accident de voiture survenu au Texas. Les circonstances exactes de l'accident sont encore inconnues. Adversaire régulier des frères Borlée sur le circuit international, le sprinter de Trinité-et-Tobago avait contribué à la médaille de bronze olympique de son pays en relais 4x400m lors des Jeux de Londres en 2012 et à la médaille d’argent de son équipe lors des Mondiaux 2015 à Pékin. En individuel, Lendore était monté à deux reprises sur le podium des Mondiaux en salle, terminant 3e du 400m en 2016 et en 2018. Détenteur d'un record personnel de 44.36 (outdoor) et de 45.03 (indoor), il avait atteint les demi-finales à Tokyo, l'été dernier, lors de sa troisième participation aux Jeux olympiques.