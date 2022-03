Après plusieurs tentatives infructueuses en meeting, Armand Duplantis (22 ans) a amélioré d’un centimètre son record du monde de saut à la perche, ce lundi, lors de la réunion en salle de Belgrade. Le Suédois a, en effet, franchi 6,19m à son troisième essai. Son concours s’est résumé à six sauts : les trois premiers pour franchir successivement 5,61m, 5,85m et 6,00m, et les trois suivants pour franchir 6,19m. Et améliorer ainsi la marque de 6,18m réussie le 15 février 2020 à Glasgow, quelques jours à peine après avoir dépossédé Renaud Lavillenie de sa meilleure marque mondiale avec 6,17m, le 8 février 2020, à Torun. En plein air, le record d'Armand Duplantis est de 6,15m. Grâce à ce nouveau record du monde, le phénomène du saut à la perche se présentera, dans quelques jours, dans des dispositions idéales aux championnats du monde indoor se déroulant à... Belgrade !