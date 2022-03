Dix-huit des vingt-deux athlètes belges sélectionnés pour les championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade sont arrivés mercredi en début d'après-midi dans la capitale serbe. Ils ont été rejoints plus tard dans la journée de mercredi par le perchiste Ben Broeders et la relayeuse de 4x400m Naomi Van Den Broeck. Quatre des cinq membres des Belgian Tornados (Dylan et Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor) ont retardé leur arrivée jusqu'à jeudi soir, leur compétition ne se déroulant que dimanche. Le cinquième, Julien Watrin, dispute le 400 m individuel dès vendredi.

La bonne nouvelle est que tous ont rempli les conditions sanitaires en lien avec le Covid-19 et ne devront plus subir de tests avec la crainte, en cas de résultat positif, de ne pouvoir s'aligner.

© BELGA

© BELGA