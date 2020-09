Dimanche, à l’issue du meeting de Heusden où il disputera le tout premier 5 000 m de sa carrière faisant office de test en vue de la saison prochaine ( "J’ai envie de voir si la distance me convient et à partir de quand ça devient difficile… si ça le devient" ), Ismaël Debjani tournera la page d’un été 2020 qui n’aura pas été aussi sombre qu’il l’avait craint un moment.

L’homme a montré depuis un mois qu’il était en excellente condition physique (il a signé, sur 1 500 m, deux des dix meilleurs chronos de sa carrière le mois dernier) et, hormis un petit accroc à Bydgoszcz, en Pologne, où il n’a pu terminer la course, il a signé des sorties convaincantes dans un contexte difficile. De quoi nourrir ses ambitions…

Le contexte

"Quand les annulations se sont succédé, j’ai vraiment eu peur de ne pas pouvoir courir du tout cette saison" , explique l’athlète carolo. "Finalement, j’ai quand même eu la chance de pouvoir disputer quelques courses, dont deux à l’étranger avec, à la clé, des chronos pas si mauvais : 1’48 sur 800 m, 2’18 sur 1 000 m et 3’37 sur 1 500 m. Je suis assez étonné de ma forme. Et je suis vraiment content qu’il y ait eu tous ces meetings parce que j’ai pu essayer pas mal de choses en compétition et tirer des enseignements précieux pour la suite de ma carrière. J’ai couru sans stress et cela m’a fait du bien. Maintenant, on ne va pas se mentir, c’était aussi un peu triste, quelque part, de disputer toutes ces compétitions sans spectateurs et sans véritable ambiance. Le Mémorial, lui aussi, risque de paraître bien différent."

Ce qu’il attend

Ce vendredi soir, le détenteur du record de Belgique du 1 500 m (3’33’’70) va disputer son épreuve de prédilection, relevée par la présence du nouveau recordman d’Europe, Jakob Ingebrigtsen (3’28’’68, le 14 août dernier, à Monaco), de dix ans son cadet. Même si Flip Ingebrigtsen, l’un des frangins norvégiens, a dû déclarer forfait, l’allure, qui sera dictée par un système de lièvre "digital" en bord de piste, risque d’être très élevée !