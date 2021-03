Incertain au vu des restrictions de voyage et de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le stage fédéral de Belek organisé pour les ahtlètes belges a finalement été maintenu et se déroulera donc bel et bien pendant les vacances de Pâques. Attention toutefois, seuls les élites concernés par la préparation pour les Jeux olympiques ou par la qualification pour Tokyo seront du voyage en Turquie. Onze athlètes francophones ont confirmé leur participation. Ce groupe restreint d'athlètes, à la tête duquel on retrouve Nafi Thiam, s’envolera le 28 mars pour un stage qui s’achèvera le 11 avril.