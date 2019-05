Les Belgian Cheetahs n'ont pas réussi à atteindre la finale des Relais Mondiaux à Yokohama, ce qui les aurait qualifiées directement pour les championnats du monde de Doha. Ce samedi, Camille Laus, Hanne Claes, Paulien Couckuyt et Lucie Ferauge se sont classées quatrièmes d'une première série très relevée en 3.30.69. Un bon chrono mais cette équipe rajeunie mais insuffisant dans la mesure où notre pays se classe 12e à l'issue des séries.

Ce dimanche, dans la finale B, où elles possèdent le 4e chrono, il faudra à nos relayeuses terminer à l'une des deux premières places pour valider leur billet pour le Qatar.

En séries, Camille Laus a bien lancé l'équipe, passant le témoin en troisième position à Hanne Claes. La Louvaniste s'est alors rabattue en quatrième position, devant concéder un petit écart sur le Kenya. Un adversaire sur lequel Paulien Couckuyt a rapidement recollé, présumant peut-être un peu de ses forces puisqu'elle a concédé du terrain en fin de course. La jeune Lucie Ferauge (19 ans) fit alors parler sa vitesse de base dans les deux cent premiers mètres pour attaquer le Kenya, les positions se resserrant alors entre les équipes de tête. Un petit coup de frein fut alors préjudiciable à notre compatriote et la Suisse en profita pour passer. L'athlète du CABW put toutefois repartir pour passer devant le Kenya et prendre la quatrième place.

La Pologne s'est imposée en 3.28.05 devant la Grande-Bretagne (3.28.31) et la Suisse (3.29.15).

Les temps enregistrés par nos compatriotes sont les suivants : 52.80 (Laus), 52.20 (Claes), 52.40 (Couckuyt) et 53.29 (Ferauge).