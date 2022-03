Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus ont terminé troisièmes de la première série en 3:30.58, nouveau record de Belgique. Le quatuor efface des tablettes la marque de 3:32.46 réalisée durant l'Euro de Glasgow en 2019 par Claes, Laus, Cynthia Bolingo et Margo Van Puyvelde. Les Etats-Unis ont remporté cette série en 3:28.82 devant les Pays-Bas (3:29.36).

Laus a dépassé dans les derniers mètres la Britannique Jessie Knight (3:30.69) pour offrir la troisième place à la Belgique. L'Espagne a fini 5e en 3:34.92. Les deux premiers de chacune des deux séries et les deux chronos restants les plus rapides avancent en finale (19h55). Dans l'autre série, remportée par la Pologne (3:30.51) devant la Jamaïque (3:30.91), les autres relais n'ont pas été plus rapides que les Belges, l'Irlande se classant troisième en 3:30.97 devant le Canada (3:31.45) et la Slovénie (3:37.08). Ce qui envoie les Cheetahs en finale.