Dans la foulée de la course historique de leurs homologues masculins, les Belgian Cheetahs ont disputé, elles aussi, la finale des championnats du monde en salle, avec une 6e place à la clé (3.33.61) pour leur première participation à ce rendez-vous. Un succès en soi pour nos relayeuses dont l’accession à ce top 6 était certes l’ambition mais qui, placées dans la série des États-Unis (3.28.82) et des Pays-Bas (3.29.36) ont dû batailler pour décrocher leur qualification au temps. Ce que le quatuor composé de Hanne Claes, Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus a fait de très belle manière en signant un chrono de 3.30.58 synonyme de record de Belgique pulvérisé (3.32.46, le 3 mars 2019, à Glasgow).