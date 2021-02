Trois pays avaient déjà été invités aux Championnats d'Europe en salle dans la ville polonaise de Torun du 5 au 7 mars sur la base de leurs performances de ces dernières années. Les trois billets restants étaient distribués sur la base des temps individuels cumulés en 2021. Après les championnats de Belgique, les Cheetahs occupaient provisoirement la deuxième place et les choses semblaient bien se présenter. Mais dimanche, elles ont quitté le Top 3.

Les Néerlandaises ont logiquement devancé les Belges avec un temps moyen sur les deux tours de piste de 51.96 secondes. Et lors de leurs championnats nationaux respectifs, les Allemandes (53.02) et les Italiennes (53.11) ont également fait mieux que les 53.15 des Belges. La période de qualification se termine mardi. En principe, les Belges n'ont plus aucune chance d'améliorer leur temps. Le seul espoir pour les Cheetahs est que l'un des pays sélectionnés ne veuille pas se rendre en Pologne.