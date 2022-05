Pas moins de de 1 900 athlètes, belges et étrangers, s’étaient donné rendez-vous à Oordegem pour le très populaire meeting Ifam, un des plus gros rendez-vous du calendrier belge qui était appelé à se prolonger… bien au-delà de minuit ! L’occasion d’une belle revue des troupes nationales. On notera par exemple le nouveau chrono sous les 52 secondes de Camille Laus (51.99) sur 400 m ou le record personnel établi par la championne de Belgique de la spécialité Naomi Van den Broeck (52.68). Chez les hommes, Christian Iguacel a frappé fort avec un gain de 22 centièmes sur sa meilleure marque, qu’il a portée à 45.71, soit un centième à peine au-dessus du minimum européen.

La qualification pour l’Euro de Munich, Tim Van de Velde l’a, lui, désormais dans la poche grâce à son chrono de 8.27.37 (minimum : 8.30.00) sur 3 000 m steeple. On notera aussi le retour aux affaires de Paulien Couckuyt sur 400 m haies (56.05) après une longue période de blessure et de revalidation. Une bonne nouvelle aussi pour les Belgian Cheetahs, dont l’équipe A (Van den Broeck, Ponette, Claes et Laus) a signé, par une fraîche soirée, un chrono de 3.34.93.

En 4x100m, les Belgian Falcons ont manqué leur envol, étant disqualifiés à l’issue d’une course bouclée dans un chrono qui reste intéressant (40.09). Les relayeuses Mehuys, Vervaet, Vincke et Rosius ont, elles, fait tourner le témoin en 44.50.