Nous vous le disions dès le 25 mars : de nouveaux projets nationaux autour du relais 4x100 m, pilotés respectivement par les entraîneurs Lieve Van Mechelen et Rudi Diels, ont vu le jour en Belgique tant chez les hommes que chez les femmes, l’année 2022 devant marquer le grand retour sur la scène internationale de ces deux équipes.

Ce jeudi, la ligue flamande a présenté officiellement les Belgian Falcons (parmi lesquels figurent les francophones Robin Vanderbemden, Gaylord Kuba Di Vita, Jordan Paquot et Assan Faye) et leurs ambitions. "Les équipes belges de relais ont une belle réputation, avec les Belgian Tornados et les Belgian Cheetahs, tandis que le titre olympique du 4x100 m féminin est dans toutes les mémoires. Il est temps pour le relais 4x100 m messieurs de se faire connaître. Les Belgian Falcons visent l’Euro de Munich et les JO 2024 de Paris". Dans un premier temps, il s’agira de hisser notre pays, actuellement 21e, au 16e rang européen.