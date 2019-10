Le décollage est prévu pour dans un peu plus de trois semaines. Les Belgian Tornados graviront une partie de l’Everest pour atteindre le camp de base à 5 500 mètres d’altitude.

Le but est avant tout de souder nos spécialistes du 4x400 m à moins d’un an des Jeux olympiques de Tokyo.

"Ce n’est pas toujours facile de créer une motivation dans le temps", explique Jacques Borlée, coach du relais. "Il faut parvenir à souder cette équipe pour que ce sport individuel devienne une discipline d’équipe. Il n’est pas toujours évident de se sacrifier. Il faut apprendre à donner du sens à ce qu’on fait."

Le voyage au Népal sera d’autant plus intéressant qu’il mixera les athlètes à des passionnés décidés à vivre une aventure avec les Tornados. "C’est un plus pour nous car il y a plusieurs chefs entreprises et d’autres métiers dans le groupe. Nous pourrons nous inspirer de leurs idées, de leur manière de penser."

SOS Villages d’enfants

Jacques Borlée tenait à ce que ce team building ait un sens pour ses athlètes. Ils s’arrêteront d’abord à Katmandou pour aller observer le travail de SOS Villages d’enfants.

"Je suis impliqué dans cette association depuis des années. Je trouve toujours cela dur de voir ces orphelins mais cela me réchauffe le cœur de voir comment SOS Villages d’enfants se bat pour leur trouver une famille d’accueil qui va les éduquer et les former pour leur vie d’adulte. Cela donne du sens à notre voyage."