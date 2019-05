Superbe nouvelle pour les Belgian Tornados : nos relayeurs de 4x400m se sont qualifiés pour les championnats du Monde de Doha, ce samedi, à Yokohama, en intégrant la finale des Relais Mondiaux. En séries de l'épreuve, notre équipe masculine a pris, derrière le Japon (3.02.55), la deuxième place de sa série en 3.03.70. À l'issue des séries, la Belgique occupe la 8e place.

La journée avait débuté par une mauvaise nouvelle pour les Belgian Tornados : ressentant une gêne à l'ischio-jambier, Jonathan Borlée avait préféré s'abstenir par mesure de prudence. Il a été remplacé par Julien Watrin dans cette équipe sans les jumeaux Borlée et qui incarne sans doute le futur de ce relais.

Au couloir 3, Dylan Borlée a très bien lancé l'équipe, passant le témoin en deuxième position, derière une équipe japonaise particulièrement enthousiaste, à Robin Vanderbemden. Le Liégeois s'est rabattu à la troisième place, laissant passer un adversaire français qu'il déborda en fin de course. Deuxième, Julien Watrin s'évertua à repousser les assauts de la France plutôt que de prendre un risque en tentant de recolle au Japon.

Conservant la deuxième place, il céda le témoin à Jonathan Sacoor qui livra à son tour une course intelligente pour assurer la qualification pour la finale de ce dimanche et celle, plus importante encore, pour Doha. Car c'est peut-être là-bas que se décideront les qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo !

Ce dimanche, la Belgique sera opposée aux Etats-Unis, à Trinité-et-Tobago, au Japon, à la Jamaïque, à l'Afrique du Sud, à la Grande-Bretagne et à l'Australie.