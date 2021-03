Les Belgian Tornados n’ont pas réussi à reconduire leur titre européen, ce dimanche, à Torun, malgré le forfait de la Pologne (après plusieurs cas positifs au coronavirus). Pire, nos relayeurs (Alexander Doom, Jonathan Borlée, Dylan Borlée et Kevin Borlée) ne sont pas parvenus à monter sur le podium comme c’est souvent le cas avec eux, terminant à la 4e place derrière les Pays-Bas (3.06.06), la République tchèque (3.06.54) et la Grande-Bretagne (3.06.70). Leur position au couloir intérieur ne les a, c’est vrai, pas aidés et Alexander Doom, volontaire (47.4), a fait ce qu’il a pu mais il s’est rabattu à la cinquième et dernière place, une position qu’il n’a plus quittée.