Évoqué à plusieurs reprises dans le passé, le transfert de la famille Borlée, ainsi que celui des autres membres du groupe d’entraînement Camille Laus et Hanne Claes, est à présent une réalité. À partir du 1er janvier prochain, les cinq athlètes et leur coach passeront officiellement dans le giron flamand. Dans la foulée de la réélection du président de la LBFA Thomas Lefebvre, Jacques Borlée, qui n’avait pas fait mystère de ses intentions en cas d’issue non souhaitée, n’a pas fait traîner les choses et activé la piste néerlandophone. D’abord via Sport Vlaanderen, le pendant de l’Adeps (dont le directeur Paul Rowe, l’un des grands soutiens de Borlée, a joué un rôle clé), puis du côté de la Val, la ligue flamande d’athlétisme. Très rapidement, un terrain d’entente a été trouvé.

"Nous avons demandé à Jacques ce qu’il souhaitait, il a répondu qu’il voulait simplement une bonne collaboration et surtout pouvoir travailler en toute sérénité pour préparer les Jeux olympiques", explique Rutger Smith, le coordinateur du Haut Niveau à la Val.