La collaboration franco-belge entre la team Ontanon et la famille Borlée, initiée à Louvain-la-Neuve, s’est poursuivie à Paris en ce début de semaine. De lundi à mercredi, Kévin, Jonathan, Dylan et même Rayane Borlée, le cadet de la fratrie, ont, en effet, pris la direction de l’Insep où, accueillis par le directeur technique, ils se sont entraînés sous la direction de Guy Ontanon et en présence des sprinters dirigés par le technicien français.

Une expérience témoignant d’une ouverture d’esprit mutuelle et qui sera profitable aux deux parties. "J’ai face à moi des garçons qui, vu leur extrême professionnalisme, me motivent également en tant que coach", a témoigné Guy Ontanon lors d’un Facebook Live organisé par l’European Sports Academy. "S’ouvrir à un autre pays, à une autre approche, constitue une vraie plus-value. Vu la durée assez courte de notre collaboration, jusqu’aux championnats de Belgique à la mi-août, j’essaie d’aller à l’essentiel dans les messages que je veux faire transmettre afin que les athlètes réagissent à un maximum de choses."

(...)