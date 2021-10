Le successeur au palmarès d'Armand Duplantis, qui peut obtenir son deuxième trophée, sera connu en décembre à l'occasion du gala des World Athletics Awards. Les cinq finalistes seront connus à l'issue d'un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui compte pour 50 %), la Famille de World Athlteics (25 %) et le public (25 %). Celui-ci peut voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics (Facebook, Twitter et Instagram): un "like" sur Facebook et Instagram ou un retweet sur Twitter comptera pour un vote. Le vote s'achèvera le 6 novembre à minuit.

La liste des dix athlètes féminines nommées pour le titre d'Athlète mondiale féminine de l'année sera annoncée vendredi.

Les dix nommés sont (par ordre alphabétique) :

L'Ougandais Joshua Cheptegei, 25 ans, champion olympique du 5000 m et vice-champion olympique du 10.000 m, meilleur temps de l'année sur 2 miles en 8:09.55

L'Américain Ryan Crouser, 28 ans, champion olympique et vainqueur de la Ligue de Diamant du lancer du poids, invaincu cette année et auteur des records du monde en salle (22m82) et en plein air (23m37)

Le Suédois Mondo Duplantis, 21 ans, champion olympique du saut à la perche et lauréat de la Ligue de Diamant, champion d'Europe en salle, meilleur performeur de l'année (6m10), dernier lauréat du titre d'Athlète de l'année.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, 21 ans champion olympique du 1500 m, champion d'Europe en salle du 1500m, auteurs des records d'Europe du 1500m (3:28.32) et du 5000m (12:48.45)

Le Kenyan Eliud Kipchoge, 36 ans, champion olympique du marathon avec la plus grande marge depuis 1972, élu Athlète de l'année en 2018 et 2019

Le Portugais Pedro Pichardo, 28 ans, champion olympique du triple saut et vainqueur de la Ligue de Diamant, champion d'Europe en salle

Le Suédois Daniel Stahl, 29 ans, champion olympique du lancer du disque et lauréat de la Ligue de Diamant, auteur de la meilleure performance de l'année (71m40)

Le Grec Miltiadis Tentoglou, 23 ans, champion olympique et champion d'Europe en salle du saut en longueur, a signé la meilleure performance mondiale de l'année (8m60)

Le Canadien Damian Warner, 31 ans, champion olympique du décathlon, avec un nouveau record olympique (9.018 pts) 4e performance de l'histoire, et vainqueur de l'Hypo meeting de Götzis

Le Norvégien Karsten Warholm, 25 ans, champion olympique du 400m haies et vainqueur du classement final de la Ligue de Diamant, nouveau détenteur du record du monde du 400m haies.