L'Olympic Essenbeek Hal de Isaac Kimeli a remporté dimanche à Berlare les CrossCup Relays, la manche d'ouverture de la CrossCup, pour la septième année consécutive. Chez les femmes, la victoire est revenue au AV Lokeren de Lisa Rooms.

C'est Louvain qui effectuait le premier relais dimanche en plaçant Pieter Sisk en première position, mais Simon Debognies était à l'affût pour Hal. Les deuxièmes coureurs de chaque équipe, le champion de Belgique de cross-country, John Heymans, et l'Olympien Isaac Kimeli, sont restés côte à côte. Tout allait se décider avec les troisièmes coureurs et c'est Robin Hendrix qui a finalement apporté la victoire à Hal. Ruben Querinjean, le champion en titre du crosscourt, a amené Waremme à la deuxième place. AC Lyra du coureur final Michael Somers a terminé troisième. Louvain et Guillaume Grimard se sont emparés de la quatrième place.

Du côté des femmes, Elise Vanderelst, détentrice du record de Belgique sur 1.500 mètres, était la première à passer le relais. Son équipe de Mons ne jouera plus de rôle significatif par la suite. Il est vite devenu clair que la victoire allait se jouer entre Brabant-Wallon et Lokeren avec les finisseuses Imana Truyers (BW) et Lisa Rooms (Lokeren). Cette dernière a, dans un premier temps, comblé son retard avant de s'imposer au sprint. L'olympienne Mieke Gorissen a mené le club d'athlétisme De Demer de Tongres à la troisième place.

La première manche individuelle de la CrossCup aura lieu le 7 novembre prochain à Mol.