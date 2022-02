L’année 2022 a commencé dans de très bonnes conditions climatiques pour Kevin, Jonathan et Dylan Borlée. C’est, en effet, sur l’île de La Réunion, où le cadet des trois frères a vécu avec sa maman entre 2005 et 2008, que s’est déroulé le premier stage des trois sprinters bruxellois. Un cadre idéal pour poursuivre leur préparation, si l’on en croit leur papa. "On était loin de l’agitation de certains autres lieux de stage. On a pu travailler au calme, en toute tranquillité" , explique Jacques Borlée. On a connu un très bon séjour et des semaines de qualité."

Pour les jumeaux Kevin et Jonathan, c’est déjà une 15e saison au plus haut niveau international qui s’annonce. Une longévité tout simplement phénoménale dans une épreuve comme le 400 m. "Franchement, je les admire pour leur motivation" , reprend encore le père de famille. "Les deux dernières saisons ont été éprouvantes et après les Jeux olympiques de Tokyo, où l’on a vu la médaille nous échapper, ils auraient pu s’écrouler. Mais ça fait maintenant 15 ans qu’année après année, ils continuent à se remettre en question, à se remotiver. C’est très beau. Mais bien sûr, il faut arriver à maîtriser les blessures pour avancer."

Les Mondiaux en salle de Belgrade (18-20 mars) constitueront leur premier rendez-vous important, en relais uniquement. "Avec Julien Watrin, qui est déjà en très bonne forme, Jonathan Sacoor, et peut-être Alexander Doom, nous aurons une belle équipe, ambitieuse", estime le coach des Belgian Tornados, troisièmes en 2018 à Belgrade.

La saison outdoor démarrera ensuite inhabituellement tôt pour les frères Borlée. Ceux-ci mettront en effet le cap sur la Floride et Miami dès le début du mois d’avril. C’est là, sur le continent américain, que démarrera leur saison 2022 en individuel deux semaines plus tard. Avec en point de mire les championnats du monde d’Eugene, en juillet, voire les championnats d’Europe de Munich en août. Un sacré programme qui demandera de faire des choix…