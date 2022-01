L’actuelle vice-présidente de World Athletics fut, en 1992, la première athlète colombienne médaillée aux Jeux olympiques.

Au téléphone, le ton est enjoué et l’accent, chantant. On devine notre interlocutrice en train de siroter un maté pendant que les rayons du soleil traversent l’immense baie vitrée de sa véranda. Il est 9 heures du matin à Santiago de Chili et l’été bat son plein. Ximena Restrepo ne s’en plaint pas. Elle est la belle-mère de Jonathan Sacoor depuis que celui-ci file le parfait amour avec Martina, une spécialiste chilienne du 400 m.

Au moment de l’entretien (fin décembre), notre compatriote goutte, lui aussi, pour le moment aux joies du climat local. "Ne croyez pas qu’il est en vacances. Je veille à ce qu’il s’entraîne dur, à ce qu’il respecte le programme qu’a donné son coach (NdlR : Jacques Borlée). Mais pour les épreuves de sprint la chaleur est une bonne chose. Les muscles souffrent moins."