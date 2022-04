Les athlètes bruxellois s’envoleront pour Miami dès ce samedi.

Après le premier titre mondial de leur histoire remporté par les Belgian Tornados lors des championnats du monde en salle de Belgrade, Kevin Borlée espérait poursuivre sur cette lancée pour entamer pied au plancher la saison outdoor aux Etats-Unis. Le capitaine de l’équipe de relais 4x400m a dû déchanter : comme ses frères Jonathan et Dylan, il a contracté un variant du coronavirus le mois dernier et souffert de quelques symptômes. "Il a évidemment fallu interrompre les entraînements, ce qui n’est jamais une très bonne chose quand on recherche de la continuité dans les séances", explique Kevin Borlée.