Les deux jumeaux l'ont annoncé aujourd'hui.

Les jumeaux Kevin et Jonathan Borlée auraient dû participer, cet été, aux Jeux Olympiques pour la quatrième fois de leur carrière. Mais la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement, repoussant le rendez-vous de Tokyo à 2021. Malgré tout, les athlètes, 32 ans, ont annoncé mercredi vouloir continuer leur carrière jusqu'en 2022 au moins.

"Nous allons disputer les JO en 2021 ainsi que les Mondiaux et les Championnats d'Europe en 2022", ont annoncé Kévin et Jonathan Borlée mercredi au stade des Trois Tilleuls à l'occasion d'une conférence de presse.



"A notre âge, c'est un défi mais nous voulons le relever", a déclaré Kévin. "Planifier cela à l'avance équivaut à nous donner toutes les chances de réussir." Les fils et protégés de Jacques Borlée feront ensuite le bilan pour savoir quelle suite donner à leur carrière.



Avec cette période délicate sans compétition, les deux coureurs athlètes avaient décider de plus se concentrer sur le sprint. D'ailleurs, ils avaient engagé un nouveau coach en ce sens avec Guy Ontanon, réputé pour ces disciplines plus courtes (100m ou 200m). Ensemble, ils collectionnent 13 médailles et 24 finales avec les Belgium Tornados depuis leur éclosion en 2008.

Les Mondiaux 2022 se dérouleront à Eugene, du 15 au 24 juillet aux États-Unis, et les Championnats d'Europe à Munich, du 11 au 21 août en Allemagne.