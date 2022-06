Un 45.12 pour Kevin, un record en 45.18 pour Dylan et un premier 400m individuel depuis 2019 en 46.00 pour Jonathan.

Au-delà de la superbe performance de Julien Watrin, le meeting de Berne a souri à la famille Borlée, les trois frères étant de sortie sous le soleil de la Suisse. Pour Jonathan, qui a connu son lot de machance ces dernières années, il s’agissait même d’une grande première lors d’un 400m individuel depuis le mois d’août 2019. Sa course était, dès lors, très attendue et le recordman de Belgique, premier en action, a d’emblée rassurée, en avant-programme, avec une victoire dans sa série en 46.00. Ce n’est, espérons-le, qu’un premier pas dans la bonne direction pour lui qui espère se rapprocher de son meilleur niveau…

Son frère jumeau Kevin a, lui, encore davantage marqué les esprits avec un chrono de 45.12 qui lui a permis de s’imposer dans le programme principal. Le Bruxellois est désormais le deuxième performeur européen, avec ce chrono qui est le plus rapide pour lui depuis 2018, un ranking où il précède son cadet Dylan, deuxième hier en 45.18, soit un record personnel pulvérisé de 37 centièmes, le précédent ayant tenu pendant près de quatre ans, et un minimum européen largement rencontré. "Quelle résilience pour lui !" saluait son papa, Jacques Borlée, heureux de revoir ses enfants à un tel niveau à l’issue d’une "belle soirée", assurément riche en promesses pour les championnats du monde et d'Europe....