Les Impossible Games d'Oslo, le format adapté à cause du coronavirus du meeting d'athlétisme d'Oslo prévu le 11 juin, ont dévoilé leur programme mardi.

Cette exhibition rassemblera le gratin de l'athlétisme dans le respect des mesures sanitaires.

Les frères Jakob et Henrik Ingebrigtsen ont confirmé leur participation et s'aligneront sur 2.000 m dans un duel qui opposera la Norvège au Kenya. L'équipe kényane comptera dans ses rangs Timothy Cheruiyot, le champion du monde en titre du 1.500 m, et courra depuis Nairobi. Dans le même temps, les frères Ingebrigtsen courront sur la piste norvégienne.

Le Français Renaud Lavillenie et le Suédois Armand Duplantis, qui lui a ravi cet hiver le record du monde du saut à la perche (6,18 m), s'affronteront également à distance. Duplantis sautera à la perche dans le mythique stade Bislett, sans aucun public, alors que Lavillenie concourra lui depuis le sautoir de son jardin à Pérignat-lès-Sarliève en France.

Filip Ingebrigtsen, le troisième membre de la fratrie, tentera de battre le record national du 1.000 m. Sur 300m haies, une distance peu habituelle, le Norvégien Karsten Warholm tentera de faire tomber le record du monde. Le Suédois Daniel Stahl, champion du monde en titre du lancer du disque, sera également présent.