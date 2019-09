À Doha, Fanny Smets s’apprête à vivre ses deuxièmes championnats du monde. Un plaisir qu’elle savoure d’autant mieux que la perchiste du CABW, qui a reçu son invitation en dernière instance, a vécu des moments très difficiles. Ayant rarement bénéficié de la confiance des instances, et du statut qui en découle, la Liégeoise de 33 ans, parfois jugée "trop vieille", se démène comme elle peut pour vivre de sa passion. Même quand le sort s’acharne, sous la forme d’une pernicieuse blessure au tendon d’Achille comme ce fut le cas tout au long de l’année passée. Avec d’interminables séances de kiné à la clé.Fanny Smets s’est expliquée de tout ceci, ce mercredi, avec pudeur et sensibilité. "D’un point de vue personnel, surtout, ce n’est pas facile", dit-elle. "Je ne me vois mon entraîneur aux Pays-Bas qu’une ou deux fois par semaine à cause de cette situation, parce que je n’ai pas les moyens de financer tout ça. Du coup, le reste du temps je m’entraîne seule. Ma préparation en hiver, je l’ai faite en vivant dans une caravane. Simplement pour voir mon coach deux fois par semaine, profiter de bonnes infrastructures et éviter de multiplier des allers-retours qui auraient trop sollicité mon tendon d’Achille. J’ai cherché un logement sur place, à Vugt, mais on est vite à 500 euros par mois pour de petites locations. Du coup, la seule solution que je pouvais financer c’était d’emprunter cette caravane à des amis et de l’installer à côté de la piste. Ça a duré quelques mois, d’octobre 2018 à février 2019. Un moment je n’avais plus de chauffage, mon gaz avait gelé. Mais j’ai la chance d’avoir un chien de 42 kilos, que je faisais monter sur le lit. (rires) J’en rigole, mais ça ne donne pas une super estime de soi."Fondant en larmes, Fanny Smets reprend alors : "Quand je vois tout ce que je dois donner, en devant travailler à côté de l’athlétisme, un sport que je ne peux pas pratiquer en étant à 100 %, je suis quand même contente de là où je suis aujourd’hui. Au fond de moi je suis fière de ce que j’ai fait mais c’est la manière dont on est parfois perçue qui est gênante."Poursuivant son rêve d’aller aux Jeux olympiques, la détentrice du record de Belgique (4,51m) veut continuer à travailler son « ranking », sans doute le seul moyen pour elle d’aller à Tokyo, la limite étant fixée à 4,70m. "Je sais que je peux aller encore plus haut ! Et je ne veux pas m’arrêter en ayant l’impression de ne pas avoir été au bout des choses."