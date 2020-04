World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a annoncé mercredi les nouvelles dates des Mondiaux prévus à Eugene aux Etats-Unis.

Prévus du 6 au 15 août 2021, les Mondiaux avaient été décalés d'un an afin d'éviter d'entrer en concurrence avec les Jeux Olympiques de Tokyo, déplacés du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les championnats du monde se dérouleront du 15 au 24 juillet 2022.

"Le Conseil de World Athletics a approuvé les nouvelles dates cette semaines après des discussions intensives avec l'ensemble des parties prenantes de notre sport", a expliqué World Athletics dans un communiqué.

L'été 2022 sera ainsi fortement chargé pour les athlètes avec les Jeux du Commonwealth à Birmingham (du 27 juillet au 7 août) et les Championnats d'Europe à Munich (du 11 au 22 août).

"Ce sera une véritable aubaine pour tous les supporters d'athlétisme à travers le monde", a déclaré Sebastian Coe, le président de World Athletics. "Plus de 70 de nos fédérations membres font partie du Commonwealth et plus de 50 de nos fédérations membres sont européennes. Notre objectif principal en reprogrammant les Mondiaux était d'avoir assez d'espace autour de cet événement majeur que ce sont les Mondiaux. Afin de permettre aux athlètes de participer à d'autres compétitions."

"J'aimerais remercier les parties prenantes de l'Oregon pour avoir accepté rapidement le report et donné énormément de flexibilité pour de nouvelles dates à nos amis de World Athletics. Tout comme eux ont fait preuve de souplesse à notre égard en veillant à ce que nos plans puissent rester sur la bonne voie malgré le report de 12 mois", a ajouté Niels De Vos, le directeur exécutif de l'organisation des Mondiaux.