"Nous ne savons pas encore bien à quelles autres compétitions je vais prendre part, mais ce qui est sûr, c'est que le principal objectif sera les Mondiaux en juillet", a expliqué Nafissatou Thiam qui a annoncé aussi reprendre l'entraînement à la fin du mois.

L'année 2021 a été exigeante pour l'athlète namuroise qui a pu conserver son titre olympique des épreuves multiples. "Cela a été une saison difficile et les JO ne sont jamais faciles, pour n'importe quel athlète. J'ai pu prendre du repos et à présent tout va très bien à nouveau. Le corps a besoin de temps pour s'en remettre et c'est pourquoi je ne reprendrai l'entraînement qu'à la fin du mois. J'ai encore besoin d'un peu temps pour être à 100%. Et je trouve important de l'être avant de recommencer à s'entraîner."

Les Mondiaux à Eugène auront lieu du 15 au 24 juillet l'an prochain et Nafissatou Thiam tentera d'y reconquérir un titre qu'elle avait gagné en 2017 à Londres. Elle fut ensuite vice-championne du monde à Doha en 2019.

Son titre olympique à Tokyo cette année la place comme favorite pour décrocher encore une fois le titre de Sportive de l'Année. "Ce prix, c'est un bonus, mais il y a cette année beaucoup de concurrence. Celle qui va le recevoir l'aura de toute façon mérité à 100%. C'est un joli bonus, mais ce n'est pas que j'ai spécialement en tête", a ajouté Nafissatou Thiam qui a reçu cette récompense à trois reprises en 2014, 2016 et 2017.