La publication ce lundi matin d’un communiqué de l’IAAF relatif à la réforme de la Diamond League attendue pour 2020 et à la désignation de Zurich comme ville hôte de la seule finale des éditions 2020 et 2021, a conduit Cédric Van Branteghem, le directeur du Mémorial Van Damme, et Wilfried Meert, son prédécesseur, à dissiper certains malentendus. Le texte fait en effet état d’une "rénovation programmée du stade Roi Baudouin dans les deux prochaines années" pour justifier en partie la décision de retirer à Bruxelles le statut de finale.

"Ceci ne repose sur aucune information officielle", lance Cédric Van Branteghem. "L’incertitude règne toujours quant au timing de la rénovation du stade. Dans ce dossier, nous sommes liés au football et l’année 2022 avait été évoquée, en mars dernier, lors de la conférence de presse à Tubize, mais il faut rester prudent."

"On espère bien entendu que les travaux de rénovation du stade seront entamés au plus vite mais, malheureusement, on ne sait pas quand il y aura un gouvernement dans ce pays et on ne sait donc pas quand seront débloqués les budgets nécessaires pour entamer les travaux", ajoute Wilfried Meert.

Les deux hommes expliquent encore qu’ils n’ont pas cherché à tout prix à ce que le Mémorial conserve l’organisation de la finale vu les nombreuses questions qui entourent encore la nouvelle formule de la Diamond League (passant de 14 à 13 meetings) en 2020.

"Ce n’est pas un problème de ne pas organiser la finale l’an prochain", explique Cédric Van Branteghem, qui attend de voir comment son homologue suisse va résoudre le casse-tête de faire tenir 28 épreuves en une soirée la plus courte possible conformément au souhait de la télévision. "Il devra sans doute faire sortir six épreuves du stade. On verra bien ! Le bilan sera fait après cette première expérience. Et je préfère voir les choses sous un angle positif et me dire que nous aurons davantage de possibilités au moment de composer notre meeting qui, c’est important de le souligner, conservera une date intéressante (NdlR : le 4 septembre 2020) . Indépendamment de la réforme, le Mémorial restera le Mémorial ; cela ne changera pas."

"Nous aurons même davantage de latitude au moment de composer le plateau car il faut bien reconnaître qu’avec le système de qualification actuel, nous subissons beaucoup trop les événements" , conclut Wilfried Meert. Parole de sage !