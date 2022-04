© USATF



Les athlètes belges sélectionnés pour les championnats du monde qui se dérouleront à Eugene (15-24 juillet), dans l’Oregon, pourront arriver tôt aux États-Unis. Du 2 au 12 juillet, la LRBA organise en effet à leur attention un stage d’acclimatation sur le site de l’Université de Californie à Irvine, dans la banlieue sud de Los Angeles. Un séjour qui permettra aux intéressés de digérer tranquillement le décalage horaire (qui est de 9 heures avec la Belgique) et de peaufiner les derniers détails de leur préparation dans des conditions optimales. Vu la qualité des infrastructures universitaires, bien sûr, mais aussi parce que l'hôtel où ils logeront a apporté des garanties sur la possibilité de bénéficier de 'healthy food' c'est-à-dire de manger sainement, ce qui, on le sait, n'est pas forcément le cas partout aux States. Un vol intérieur de 2 h 30 leur permettra ensuite de rejoindre l’Oregon, plus au nord, afin d'y disputer les championnats du monde dans le splendide stade rénové d'Hayward Field, à Eugene.