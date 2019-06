L'heptathlon, discipline dont la Namuroise de 24 ans est championne olympique, du monde et d'Europe, se dispute sur deux jours. Présentation...

Excellente nouvelle, ce samedi matin, à Talence : les nuages gonflés de pluie se sont effacés au profit de nombreux coins de ciel bleu et du soleil ! Les prévisions météo semblent donc respectées et c'est tant mieux pour cette 43e édition du Décastar, à laquelle participe Nafi Thiam qui est descendue vers neuf heures pour prendre un bon petit-déjeuner. La Namuroise a croisé son entraîneur, Roger Lespagnard, plus matinal et, surtout, désireux de lire Sud-Ouest, qui consacre une page à notre championne.

Situé à une dizaine de kilomètres du stade, à Talence, l'hôtel officiel du Décastar grouille de champions, d'hier et d'aujourd'hui, à l'instar de Hans Van Alphen, seul Belge au palmarès de ce Décastar, en 2011 et 2012. Cette dernière année fut la plus faste pour le recordman de Belgique puisqu'il avait, à l'époque, également gagné à Götzis et terminé quatrième des Jeux de Londres. Toujours très intéressé par les épreuves combinées, Hans est venu en espérant voir Nafi le rejoindre au tableau d'honneur.

Les sept travaux de notre championne se disputent sur deux jours, dont voici le programme-horaire, lequel commence avec la présentation des athlètes à 12h25.

SAMEDI

12h40 : 100 m haies

Le record de Nafi est de 13.34, en 2017, à Götzis. Cette saison, elle a déjà couru en 13.62, avec un vent défavorable (-1,4 m/s), le 8 juin, à Leiden.

13h25 : Hauteur

L'un des points forts de la Namuroise, dont le record est de 2,01 m, en 2018, à Götzis.

16h15 : Poids

Autre point fort, les lancers, du poids et du javelot. Au poids, son record est de 15,35 m lors des Championnats d'Europe, en 2018, à Berlin.

17h50 : 200 m

Une épreuve sur laquelle Nafi espère s'améliorer. Son record y était de 24.40, en 2017, à Götzis, avant qu'elle ne court en 24.37, le 18 mai, à Gaurain, avec un vent défavorable (-1,5 m/s).

DIMANCHE

10h30 : Longueur

Encore un point fort et, surtout, une discipline dans laquelle Nafi vise ni plus ni moins que le record de Belgique (6,63 m), propriété de Sandrine Hennart depuis juin 1996 ! Nafi s'est déjà testé cette saison avec un saut à 6,55 m, le 8 juin, à Leiden, alors que son record est de 6,62 m. Mais elle est capable de mieux !

14h15 : Javelot

L'une des autres forces de Nafi, mais une épreuve où elle tient également à s'améliorer, entre autres au niveau de sa course d'élan. Son record : 59,32 m ! Et, cette saison, 52,71 m, le 18 mai, à Gaurain...

16h15 : 800 m

Sans doute l'épreuve la plus délicate pour notre compatriote. Son record est quand même de 2'15.24, également en 2017, à Götzis...

Après un tel menu, rendez-vous sur le podium !