À entendre Roger Lespagnard, la crise du coronavirus et ses conséquences multiples n’ont que très peu affecté la préparation de Nafi Thiam. Alors que le compte à rebours menant aux Jeux olympiques de Tokyo indique à nouveau, ce jeudi, J-365, l’entraîneur liégeois de la championne olympique de l’heptathlon n’a rien lâché, pas plus que son élève, dans des circonstances qui auraient au moins pu entamer quelque peu leur moral. Plus que jamais, le cap est mis sur le Japon, en espérant que les Jeux auront bel et bien lieu en 2021. Entretien.

(...)