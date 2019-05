Liefde Schoemaker et Lucie Ferauge, les nouvelles membres des Belgian Cheetahs, le relais national de 4x400m féminin, se sont mises en évidence ce mercredi après-midi à Oordegem, où étaient organisés les championnats de Belgique universitaires.

Les deux jeunes femmes, âgées respectivement de 16 et 18 ans, ont amélioré leur record personnel du 400m. Liefde Schoemaker a même pulvérisé son meilleur temps, qu'elle a fait passer de 55.08 à... 53.38 ! Soit le huitième chrono mondial de l'année chez les scolaires et la troisième meilleure performance de l'histoire de la catégorie en Belgique. Avec ce chrono, la Jurbisienne coachée par l'ancien athlète Arnaud Ghislain s'est qualifiée pour l'Euro U20 et pour le Festival Olympique de la Jeunesse européenne.

Lucie Ferauge, elle, a amélioré son record personnel de 26 centièmes, de 54.27 à 54.01.

La forme des deux jeunes femmes prouve que la coach Carole Bam a eu raison de leur faire confiance pour remplacer les blessées Margo Van Puyvelde et Justien Grillet dans le groupe qui représentera la Belgique à Yokohama, au Japon, dans le cadre des World Relays (11-12 mai).

Les quatre autres sprinteuses qui tenteront d'obtenir au Japon leur billet pour les Mondiaux de Doha sont Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Claes et Paulien Couckuyt.