L'IAAF, souhaitant proposer un programme davantage adapté aux télévisions, a réduit à douze épreuves masculines et douze épreuves féminines le programme des meetings de la Ligue de diamant.



Se basant sur les résultats d'une enquête, l'IAAF a supprimé le 3000 m steeple, le lancer du disque et le triple saut, jugés pas assez populaires, et le 200 m. Pour cette dernière discipline, la fédération internationale craint un programme trop chargé pour une année olympique.



Les 12 disciplines figurant au programme des réunions de la Ligue de diamant, qui auront une durée de 90 minutes, sont le 100 m, le 100/110 m haies, le 400 m, le 400 m haies, le 800 m, le 3000 m, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche et le lancer du poids.



Les disciplines supprimées ne disparaissent pas totalement des meetings. Elles seront au programme de plusieurs réunions mais n'entreront pas en ligne de compte pour le classement de la Ligue de diamant.



"Notre objectif est de créer une Ligue de diamant plus rapide, plus excitante et mettant en valeur notre sport", déclare Sebastian Coe, le président de l'IAAF."Une Ligue que les diffuseurs veulent montrer et que les fans veulent voir. Mais nous comprenons la déception des athlètes dont les disciplines ne font pas partie du programme 2020".



D'après l'enquête de l'IAAF, les disciplines les plus populaires sont le 100 m, le saut en longueur et le saut en hauteur.

De nombreux athlètes, dont notre compatriote Philip Milanov directement touché en tant que lanceur de disque, ont d'ores et déjà manifesté leur désapprobation par rapport à cette décision de l'IAAF.