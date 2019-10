La Ligue de Diamant a confirmé lundi soir le calendrier des 14 meetings de son calendrier 2020 avant la finale prévue à Zürich le 11 septembre.

Le Memorial Van Damme n'accueillera plus les finales, ne sera plus le dernier rendez-vous de l'année et son édition 2020 est programmée le 4 septembre, une semaine avant la finale en Suisse.

Parmi les étapes de l'année, Gateshead remplace Birmingham le 16 août pour le meeting en Grande-Bretagne. Le stade de Birmingham subit un lifting en vue des jeux du Commonwealth en 2022 et ne sera pas disponible. Il y aura un deuxième meeting en Chine, le 10 mai, dans un lieu encore à déterminer, une semaine avant Shanghaï, le 16 mai.

La Ligue de Diamant débutera le 17 avril à Doha.

Les rendez-vous de la Ligue de Diamant en 2020:

Doha (Qat) le 17 avril

Chine (lieu à déterminer) - 10 mai

Shanghaï (Chn) - 16 mai

Stockholm (Suè) - 24 mai

Rome (Ita) - 28 mai

Rabat (Mar) - 31 mai

Eugene (USA) - 7 juin

Oslo (Nor) - 11 juin

Paris (Fra) - 13 juin

Londres (G-B) - 4 juillet

Monaco (Mon) - 10 juillet

Gateshead (G-B) - 16 août

Lausanne (Sui) - 20 août

Bruxelles, Mémorial Van Damme - 4 septembre

Zurich (Sui) - 11 septembre