"J’étais contente pour elle !" explique la Brugeoise. "Les records sont faits pour être battus et, après dix ans, j’étais contente que le mien lui revienne. D’après les échanges qu’on a eus, j’ai l’impression que nous nous ressemblons beaucoup : c’est une fille calme, qui travaille dur. À vrai dire, je me reconnais assez fort en elle. Elle a été deuxième des championnats d’Europe espoirs, alors que moi je m’étais classée quatrième, elle court à peu près les mêmes chronos que moi au même âge. La seule différence, c’est qu’Elise a pu avoir une progression continue. J’avais 21 ans lorsque j’ai battu le record de Belgique et j’espérais évidemment suivre cette trajectoire en direction des 4.05 les mois suivants. Mais la vie en a décidé autrement."