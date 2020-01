Ce samedi 25 janvier 2020 restera comme une date importante dans l’histoire de la Ligue belge francophone d’athlétisme qui organise "ses" championnats régionaux toutes catégories dans la toute nouvelle salle de Louvain-la-Neuve après un exil forcé de plus deux décennies à Gand en l’absence d’un anneau couvert de 200 m. Et il y aura forcément très peu de monde au départ qui aura connu autre chose que le Topsporthal, une infrastructure qui accueillait la compétition depuis son inauguration en 2000. Avant cette période, c’est la France (avec Paris et Liévin), l’Allemagne (avec Düsseldorf) et une piste provisoire érigée au Flanders Expo de... Gand qui avaient servi de cadre à ces championnats LBFA.

(...)