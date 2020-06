L'athlète allemande Malaika Mihambo, championne du monde de saut en longueur, va s'entraîner avec Carl Lewis, neuf fois champion olympique et huit fois champion du monde, cet été à Houston aux Etats-Unis.

"C'est le plus grand athlète du siècle dernier", a déclaré Mihambo, 26 ans, au journal Bild am Sonntag. "En plus d'avoir écrit l'histoire du saut en longueur, c'était également un grand sprinter. C'est quelqu'un que j'admire."

L'Allemande aux racines tanzaniennes espère "se développer en tant qu'athlète et en tant que personne" avec Lewis, 58 ans, qu'elle a rencontré lors d'un événement en ligne. "Je pourrai m'entraîner dans les conditions idéales. Leroy Burrell, un autre athlète de très haut niveau, m'entraînera au sprint. Je peux énormément apprendre avec eux."

La championne du monde 2019 à Doha s'entraînera et vivra à Houston. "J'aime les langues et j'ai hâte d'améliorer mon espagnol", a conclu Mihambo en faisant référence à la large communauté hispanique qui vit à Houston.