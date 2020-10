L'Ethiopien Kenenisa Bekele, blessé à un mollet, a déclaré forfait pour le marathon de Londres où il devait affronter dimanche le recordman du monde de la spécialité, le Kényan Eliud Kipchoge, ont annoncé vendredi les organisateurs.

« Je suis très déçu de ne pas pouvoir courir dimanche », a expliqué Kenenisa Bekele sur Instagram. « La préparation a été très difficile en raison du confinement, une période durant laquelle je n’ai pas pu compter sur mon équipe autour de moi. J’étais tout de même en bonne forme mais j’ai alors souffert d’un problème au mollet gauche après des séances de vitesse trop proches au cours des dernières séances de préparation. J’ai reçu des soins quotidiennement depuis lors et je pensais être rétabli à temps mais aujourd’hui c’est pire et je sais que je ne pourrai pas courir comme cela. »

Bekele, triple champion olympique et quintuple champion du monde sur la piste, possède le deuxième temps de l'histoire sur la distance des 42,195 km.

« Cette course était tellement importante pour moi. Mon chrono de Berlin l’an dernier m’a donné beaucoup de confiance et de motivation et j’avais hâte de le montrer une nouvelle fois. J’ai travaillé tellement dur pour y arriver. (…) Je vais prendre le temps de me soigner et j’espère être de retour à Londres l’an prochain. »